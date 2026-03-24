إسرائيل تعيد اعتقال 100 أسير محرر

رام الله (الاتحاد)



أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن إسرائيل أعادت اعتقال 100 أسير ممن تحرروا ضمن صفقات تبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ أكتوبر 2025.

وأوضح النادي غير الحكومي، في بيان، أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها في استهداف الأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل، عبر عمليات اعتقال متكررة، إلى جانب تحقيق ميداني.

ويأتي التصعيد، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف المحررين، ويمثل خرقاً واضحاً وجديداً لصفقات التبادل، ورسالة مباشرة لهم بأنهم سيبقون في دائرة الاستهداف والملاحقة.

وأفرجت إسرائيل عن 3985 من الأسرى الفلسطينيين على مراحل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، مقابل إفراج فصائل فلسطينية عن كافة الأسرى وجثامين القتلى الإسرائيليين في قطاع غزة.