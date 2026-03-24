الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اعتداءات المستوطنين تستهدف 21 بلدة بالضفة

فلسطيني يتفقد أثر مزرعة أحرقها المستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
25 مارس 2026 01:10

رام الله (الاتحاد)

كشف مسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تصاعد «خطير ومتسارع» في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، حيث استهدفت هجماتهم 21 بلدة في يومين وبشكل متزامن وأسفرت عن إصابة 19 فلسطينياً.
وحذر مسؤول وحدة البحث والتوثيق في الهيئة التابعة لـمنظمة التحرير الفلسطينية، من خطورة التصاعد المتسارع لاعتداءات المستوطنين، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.
وأوضح أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت 21 بلدة فلسطينية بشكل متزامن خلال اليومين الماضيين تمثل ذروة جديدة في مسار متواصل من إرهاب المستوطنين، وأسفرت عن إصابة 19 مواطناً وإحراق عشرات المنازل والمركبات.

