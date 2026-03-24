وفود رسمية ومؤسسات دولية تزور «الفارس الشهم 3»

استقبلت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، في مقرها بقطاع غزة، وفوداً رسمية وشخصيات مجتمعية ومؤسسات دولية، الذين توافدوا لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، معبرين عن تقديرهم للجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها العملية لدعم سكان القطاع في ظل الظروف الراهنة.

وتقدّم الوفود، شخصيات وطنية فلسطينية، وشخصيات أكاديمية وممثلين عن مؤسسات أهلية ومجتمعية، إلى جانب مخاتير ووجهاء من مختلف مناطق قطاع غزة، الذين حرصوا على زيارة مقر العملية وتقديم التهاني، معبرين عن اعتزازهم بالجهود المبذولة والتدخلات الإنسانية المستمرة لخدمة الأهالي والتخفيف من معاناتهم.

وخلال الزيارة، تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة، حيث هنّأت عملية «الفارس الشهم 3» أبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

وأكدت العملية، خلال اللقاءات، استمرار المساعي الإماراتية والجهود الإنسانية لتقديم الدعم والإغاثة لسكان قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع إغاثية مستمرة تستجيب لاحتياجاتهم الأساسية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الوفود بالدور الإنساني الذي تقوم به عملية «الفارس الشهم 3»، مؤكدين أهمية هذه الجهود في تعزيز صمود الأهالي والتخفيف من آثار الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

كما نظّمت العملية، كرنفالاً ترفيهياً للأطفال في قطاع غزة، في إطار جهودها المستمرة لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال ومشاركتهم أجواء العيد رغم التحديات والظروف الصعبة.