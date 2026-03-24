الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عُمان والاتحاد الأوروبي: ضرورة إيقاف الأعمال العسكرية في المنطقة

25 مارس 2026 01:08

مسقط (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج، لويجي دي مايو، أمس، ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، من خلال إيقاف الأعمال العسكرية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، واحترام سيادة الدول.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إن الجانبين شددا، خلال لقائهما في العاصمة مسقط، على أهمية الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين، مؤكدين أهمية اتساق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها والدفع في هذا السياق بقنوات الحوار والحلول السلمية والقانونية.
وذكرت أنه جرى خلال اللقاء، تناول فرص وسبل إيقاف الصراع الدائر في المنطقة وتداعياته على أمن الدول واستقرارها، إلى جانب انعكاساته على الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

"التربية" تعلن عن إعادة فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026–2027
