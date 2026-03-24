الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان تعرض استضافة محادثات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (أرشيفية)
25 مارس 2026 01:09

إسلام أباد (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أمس، أن إسلام أباد مستعدة لاستضافة مفاوضات لوضع حد للحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. وكتب شريف على منصة «إكس»: «ترحّب باكستان وتدعم بالكامل الجهود الجارية للمضي قدماً في الحوار لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، بما يصب بمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها». وأضاف: «رهن موافقة الولايات المتحدة وإيران، فإن باكستان جاهزة بأن تكون البلد المضيف لتسهيل محادثات ذات معنى ونتائج حاسمة من أجل تسوية شاملة للصراع الجاري».
وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، إن «باكستان مستعدة دائماً لاستضافة المحادثات ودأبت على الدعوة إلى الحوار والدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».
وفي وقت متأخر أمس الأول، قال عمران علي تشودري، السفير الباكستاني السابق لدى سلطنة عُمان، بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني أجرى مؤخراً محادثات مع مفاوضين أميركيين.

