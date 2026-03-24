الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تحذر من امتداد الحرب إلى بحر قزوين

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف (أرشيفية)
25 مارس 2026 01:09

موسكو (الاتحاد، وكالات)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إن روسيا ستنظر إلى أي امتداد للصراع الإيراني إلى بحر قزوين على أنه «أمر سلبي للغاية»، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاقها الجغرافي.
وجاء التحذير الروسي بعد تقارير عن هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع بحرية إيرانية في بحر قزوين، بما في ذلك زوارق لإطلاق الصواريخ، قالت تل أبيب إنها دمرت خلالها قدرات بحرية لطهران.
وقال بيسكوف: إن «الكرملين يراقب التصريحات المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات».
 وتكتسب المنطقة حساسية خاصة نظراً لإطلالة كل من روسيا وإيران على بحر قزوين، ما يثير مخاوف من انزلاق المواجهة إلى نطاق أوسع.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع بحرية في مدينة بندر أنزلي الساحلية، أحد أهم مراكز الشحن المرتبطة بإيران.

