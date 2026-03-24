الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل توسع ضرباتها الجوية ضد إيران

مبنى متضرر في طهران جراء قصف أميركي إسرائيلي (أرشيفية)
25 مارس 2026 01:10

طهران (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يواصل هجماته من دون توقف على منظومات الإطلاق التابعة لإيران، مع تركيز خاص على الصواريخ الباليستية، في إطار تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن طائراته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في غرب إيران كانت محملة وجاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، مؤكداً أن العملية أدت إلى إخراجها من الخدمة وإحباط إطلاق الصواريخ. وأضاف أن الهجمات شملت أيضاً مواقع لتخزين وإطلاق صواريخ باليستية كانت جاهزة للاستخدام، وكان فيها عناصر من هذه المنظومة.
ويأتي ذلك في سياق حملة عسكرية واسعة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استهدف أكثر من 3 آلاف هدف داخل إيران منذ بدء الحرب. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية نفّذت موجة واسعة من الضربات الليلية، استهدفت أكثر من 50 موقعاً من البنية التحتية في طهران.
وشملت الضربات، وفق بيان «مركزين لقيادة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومركزاً لقيادة وزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى مخازن أسلحة وأنظمة دفاع جوي، وكذلك مواقع تخزين وإطلاق صواريخ باليستية».
وأشار إلى أنه نفذ موجات من الهجمات على مواقع صواريخ في غرب ووسط إيران، مؤكداً أنه يواصل «تعميق استهداف قدرات النظام الإيراني».

