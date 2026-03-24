الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مدير شؤون الخليج السابق في «البنتاجون» لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية انتهاك واضح للقانون الدولي

25 مارس 2026 01:11

عبدالله أبو ضيف (واشنطن، القاهرة)

أكد مدير شؤون الخليج السابق في «البنتاجون»، ديفيد دي روش، أن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، حيث تتمادى بوضوح في استهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية للدول المحايدة، موضحاً أن طهران تُطلق الصواريخ بشكل عشوائي على المباني السكنية. 
وذكر روش في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه يستهجن الذين يدينون العمليات الأميركية باعتبارها غير قانونية في الوقت الذي لا يدينون بنفس القوة الاعتداءات الإيرانية المتعمّدة للأصول المدنية للدول المحايدة، كما لو كان حدثاً طبيعياً كإعصار، وليس عملاً متعمّداً من القيادة الإيرانية. 
وقال: «على الأقل، تؤكد هذه الاعتداءات تقييم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران كدولة تشكّل تهديداً إقليمياً وربما عالمياً ما لم تُجرد من سلاحها».
وأشار إلى أن استهداف النظام الإيراني للبنية التحتية المدنية للدول المجاورة، هو فعل يائس، موضحاً أن إيران تسعى إلى خلق كارثة عالمية لضمان ألا تسقط وحدها، ومن المؤسف أن الإيرانيين لا يهتمون كثيراً برأي الدول الأخرى، ومن المرجح أن يزيدوا من عملياتهم بدل الانسحاب.
وشدّد روش على ضرورة التزام إيران أو إلزامها بالإجراءات الدولية للأمن، سواء بشكل دبلوماسي أو من خلال الردع، حيث تمتلك طهران سجلاً طويلاً من عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ثم تحويلها إلى مجال تفاوض لاستنزاف شركائها الإقليميين.
وقال المسؤول الأميركي السابق: «بالنظر إلى السرعة التي هاجمت بها إيران جيرانها المحايدين، يمكن الاستنتاج أن التنفيذ الحازم لعقوبات اقتصادية مشددة، بما في ذلك مصادرة الأصول الإيرانية، إلى جانب تعزيز موقف الردع، هو السبيل الوحيد لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، وضمان استمرار الازدهار الذي حققته الإمارات وشركاؤها في مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «أصبح واضحاً أن النظام الإيراني لا يمكنه تحمل نموذج لدولة مستقرة توفّر الازدهار لمواطنيها، وأنه يسعى إلى التدمير والتخريب».

أخبار ذات صلة
مجلس الأمن يبحث اليوم حماية الملاحة في مضيق هرمز
واشنطن: نواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية بقوة
واشنطن
إيران
الخليج
البنية التحتية
طهران
البنتاجون
آخر الأخبار
"التربية" تعلن عن إعادة فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026–2027
علوم الدار
"التربية" تعلن عن إعادة فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026–2027
اليوم 11:31
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©