الأخبار العالمية

لبنان: التشديد على عدم القبول بوجود السلاح في مراكز إيواء النازحين

جانب من مخيمات النازحين في لبنان (أرشيفية)
25 مارس 2026 01:09

بيروت (الاتحاد)

شدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد أحمد الحجار، أمس، على عدم القبول بوجود السلاح في مراكز إيواء النازحين وأعطى توجيهات واضحة بالتدخل في أي حالة تقتضي تدخل القوى الأمنية.
وقال الحجار في كلمة له بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: إنه «حصل عدد من التوقيفات في عدد من مراكز الإيواء وعلى الطرق عند الضرورة».
وأشار إلى أن الحكومة تواكب التطورات في الجنوب من بينها الاعتداءات وتوغل القوات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذه التحديات نتج عنها أزمات متعددة من بينها نزوح كبير إلى مناطق أكثر أمناً.
وأضاف الحجار أن «الجهد الأكبر يتركز في بيروت وجبل لبنان»، مؤكداً اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لمواكبة حركة النزوح.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل أمن اللبنانيين والنازحين وتعزيز الحضور الأمني من خلال أجهزة المعلومات والمخابرات لمواكبة ما يحصل على الأرض.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون بحث أمس الأول، مع رئيس الوزراء نواف سلام، إجراءات الحكومة لرعاية النازحين واتفقا على ضرورة تعزيز الأمن في العاصمة بيروت.

وفود رسمية ومؤسسات دولية تزور «الفارس الشهم 3»
المتحدثة باسم «المفوضية الأوروبية» لـ «الاتحاد»: ضمان وصول المساعدات للمجتمعات النائية بالضفة وغزة
"التربية" تعلن عن إعادة فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026–2027
علوم الدار
"التربية" تعلن عن إعادة فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026–2027
اليوم 11:31
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
