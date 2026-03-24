«حقوق الإنسان» يعقد جلسة طارئة اليوم حول اعتداءات إيران على دول المنطقة

جنيف (الاتحاد)



أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الاعتداء العسكري الإيراني، الذي استهدف عدداً من الدول العربية. وأفاد المتحدث بالنيابة عن المجلس، باسكال سيم، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف، بأن الجلسة جاءت بناء على طلب رسمي تقدمت به مملكة البحرين بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، لافتاً إلى أن مجموعة الدول المعنية تعتزم أيضاً تقديم مشروع قرار للمصادقة عليه.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تحرك خليجي وعربي في جنيف لبحث سبل التعامل مع التصعيد الأخير، وتعزيز حماية المدنيين، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة إدانات شديدة للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن ومطالبات بالتوقف الفوري، إضافة إلى مطالبة إيران بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والبيئة.