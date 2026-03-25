"دبي للأمن الإلكتروني" يحذر من محاولات الاحتيال عبر رموز QR مزيفة

حذر مركز دبي للأمن الإلكتروني، من تزايد محاولات الاحتيال عبر رموز QR مزيفة، خاصة المستلمة عبر البريد الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون سرعة تداول المعلومات لنشر رموز تدّعي تقديم تحديثات أو خدمات عاجلة.

وأضاف المركز أن هذه الرموز قد تؤدي إلى تثبيت برامج خبيثة على الأجهزة، أو توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمالية.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الحذر، والتحقق من مصدر البريد الإلكتروني قبل مسح أي رمز QR، وتجنب التفاعل مع الرسائل المشبوهة، وعدم إدخال أي معلومات عبر روابط غير موثوقة.

وأكد على أهمية استخدام تطبيق "رزام" المطوّر من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، والذي يوفّر تنبيهات فورية حول المواقع المشبوهة ويساعد في فحص الروابط قبل فتحها، مما يعزز التصفح الآمن ويحد من المخاطر.