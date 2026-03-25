الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

القوات المسلحة الأردنية تعلن تدمير 5 صواريخ ومسيرة إيرانية خلال الـ24 الماضية

25 مارس 2026 19:14

أعلنت القوات المسلحة الأردنية استهداف إيران لأراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية أن سلاح الجو الملكي اعترض 5 من الصواريخ والمسيرات خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.

من جهته، أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات مشيراً إلى أنه لم تنتج أية إصابات عن تلك الحوادث، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط.

المصدر: وام
إيران
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
