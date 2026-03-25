الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الدفاع الكويتية": رصد 20 صاروخاً باليستياً معادياً و9 مسيرات خلال الـ24 ساعة الماضية

"الدفاع الكويتية": رصد 20 صاروخاً باليستياً معادياً و9 مسيرات خلال الـ24 ساعة الماضية
25 مارس 2026 19:21

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 20 صاروخاً باليستياً وتسع مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في إيجاز إعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية إنه تم اعتراض وتدمير 13 صاروخاً فيما سقطت سبعة خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.


وأضاف أنه تم تدمير ست مسيرات معادية منها فيما استهدفت اثنتان أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق إذ يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة دون تسجيل إصابات بشرية كما سقطت طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

وأشار إلى أن قوة "واجب" التابعة للحرس الوطني تمكنت من تدمير طائرة مسيرة واحدة وخمس طائرات "درون" ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.

من جهتها قالت وزارة الداخلية الكويتية إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 43 بلاغاً مرتبط بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 550 بلاغاً.

المصدر: وام
صواريخ
صواريخ باليستية
وزارة الدفاع الكويتية
