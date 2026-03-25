أوكرانيا تطلق هجمات واسعة على روسيا

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، أمس، أن أوكرانيا أطلقت مئات المسيرات على أهداف في روسيا ليلة الثلاثاء الأربعاء، فيما وصف بأنه أكبر هجوم تشنه كييف بالمسيرات منذ انطلاق الحرب.

وذكرت الوزارة أنه تم اعتراض 398 مسيرة طويلة المدى في سماء مناطق روسية مختلفة. وجاءت الهجمات بعد يوم من إطلاق روسيا هجومين كبيرين على أوكرانيا، حيث سببت الصواريخ وعدداً قياسياً من المسيرات القتالية بلغ حوالي 950 الموت والدمار.

وأفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية بأن أحدث الهجمات الأوكرانية على روسيا هي الأشد على الإطلاق منذ نشوب الحرب في فبراير 2022.

وأكد مسؤولون روس أمس، أن حرائق اندلعت في ميناء أوست- لوجا، وهو موقع رئيسي لتصدير النفط والغاز على بحر البلطيق نحو 100 كيلومتر من سانت بطرسبرج.

وتضررت مبانٍ في جزيرة كوتلين ببحر البلطيق، التي تضم قاعدة بحرية رئيسية للأسطول الروسي. وتعرض ميناء في مدينة فايبورج، قرب الحدود مع فنلندا، للهجوم، كما تضررت كاسحة جليد تابعة لقوات حرس الحدود الروسية لأضرار.

وشنت القوات الأوكرانية أيضاً هجوماً صاروخياً استهدف منطقة بلجورود، على الحدود مع أوكرانيا، ليلة الثلاثاء الأربعاء، مما أسفر عن أضرار بالبنية التحتية، حسبما أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، مشيراً إلى أن إمدادات المياه والتدفئة انقطعت.

وواصلت روسيا الهجوم على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل امرأة في أوديسا.

وانقطع التيار الكهربي عن نحو 150 منزلاً في مدينة تشيرنيهيف، شمالي البلاد، وحولها.

وأطلق الجيش الروسي عدداً قياسياً من المسيرات القتالية على أوكرانيا بلغ 950 مسيرة، فضلاً عن الصواريخ.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن روسيا لا تزال على اتصال بالولايات ⁠المتحدة للتوصل إلى تسوية محتملة للحرب ​في أوكرانيا، ​وتأمل ‌في أن تواصل ⁠واشنطن ​جهودها للوساطة.