تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (الاتحاد)

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، أمس، أن عدد طالبي اللجوء سجل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وأوضح المكتب في تقرير أن دول الاتحاد الأوروبي تلقت خلال عام 2025 نحو 669400 طلب لجوء لأول مرة من مواطنين من خارج الاتحاد بانخفاض بلغت نسبته 27% مقارنة بـ 912400 طلب لجوء خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى تصدر الفنزويليين جنسيات طالبي اللجوء لأول مرة بالاتحاد خلال عام 2025 بعدد 89500 طلب لجوء ما يمثل 13% من إجمالي الطلبات تلاهم الأفغان ينحو 63800 طلب، بما يعادل 10% ثم السوريون بـ40 ألف طلب أي نحو 6% بعد أن كانوا يتصدرون طلبات اللجوء بين عامي 2013 و2024.

وأضاف أنه على مستوى الدول الأعضاء استقبلت إسبانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء لأول مرة خلال العام الماضي بواقع 141 ألف طلب، ما يمثل 21% من إجمالي الطلبات في الاتحاد، تلتها إيطاليا بـ126600 طلب بنسبة 19%، ثم فرنسا بـ 116400 طلب بنسبة 17%، وألمانيا بـ113200 طلب بنسبة 17%، واليونان بـ55400 بنسبة 8%.