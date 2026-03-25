إيران تستهدف الأردن بـ 5 صواريخ ومسيّرة

عمّان (الاتحاد)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية استهداف إيران لأراضي المملكة بـ 5 صواريخ ومسيَّرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن سلاح الجو الملكي اعترض 5 من الصواريخ والمسيَّرات خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.

من جهته، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيراً إلى أنه لم تنتج أي إصابات عن تلك الحوادث، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط.