الأخبار العالمية

دول الخليج والأردن تطالب بموقف دولي واضح لإدانة الاعتداءات الإيرانية

منظر عام على مدينة المنامة (أرشيفية)
26 مارس 2026 01:41

جنيف (الاتحاد)

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي العربي والأردن، أمس، المجتمع الدولي باتخاذ موقف عاجل وواضح لإدانة الأعمال العدائية الإيرانية ضد أراضيها ومواطنيها، مشددة على ضرورة إيقاف التصعيد وحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تكفل السلام والأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك، في كلمات لممثليها الدائمين لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد مندوب مملكة البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله، الذي ترأس أيضاً مجلس سفراء المجموعة الخليجية في المجلس، أن المملكة تشهد عدواناً غير مبرر يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 
وأعرب عن رفض البحرين لمزاعم إيران بشأن استخدام المجالين البري والجوي للبحرين، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية تضطلع بدورها في حماية أمن المملكة.
واعتبر السفير البحريني أن هذه الهجمات تمثل استخداماً غير مشروع للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، داعياً المجلس إلى الاضطلاع بدوره في حماية الحقوق الأساسية، وإرسال رسالة واضحة بضرورة إيقاف التصعيد.

