غوتيريش يطالب إيران بوقف اعتداءاتها على دول المنطقة

نيويورك (الاتحاد)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين جون أرنو، مبعوثاً خاصاً لقيادة جهود الأمم المتحدة بشأن الحرب، محذراً من أن الحرب خرجت عن نطاق السيطرة، وطالب إيران بالتوقف عن الاعتداء على الدول المجاورة.

وحذّر غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس، من أن «حرب إيران تجاوزت كل الحدود وخرجت عن السيطرة»، معرباً عن قلقه من أن العالم بات يواجه احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقاً.

وبعد إعلانه تعيين جون أرنو مبعوثاً شخصياً له لقيادة جهود الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع وعواقبه، إنه «بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، هذه الحرب خرجت عن السيطرة، والنزاع تجاوز الحدود التي كان القادة يظنون أنه لا يمكن تخيلها».

وأضاف: «العالم يقف أمام فوهة حرب أوسع، وموجة متصاعدة من المعاناة الإنسانية، وصدمة اقتصادية عالمية أعمق»، مشيراً إلى أن «الأمور ذهبت بعيداً جداً».

وأكد أنه حان الوقت للتوقف عن التصعيد العسكري وبدء انتهاج الدبلوماسية، والعودة الكاملة إلى احترام القانون الدولي.

وأردف: «رسالتي للولايات المتحدة وإسرائيل هي أن الوقت حان لإنهاء هذه الحرب، فالمعاناة الإنسانية تتفاقم، وأعداد الضحايا المدنيين ترتفع، والتأثير الاقتصادي العالمي يصبح مدمراً بشكل متزايد».

وفي الوقت ذاته، طالب غوتيريش إيران بوقف اعتداءاتها على دول الخليج، مؤكداً أن هذه الدول ليست طرفاً في النزاع.

وأشار إلى التداعيات الاقتصادية للحرب قائلاً: «إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يخنق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حرجة من موسم الزراعة العالمي».

كما طالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والضربات في لبنان، التي تطال المدنيين بشكل أكبر. وشدد على أنه «يجب ألا يُعاد نموذج غزة في لبنان».

وأكد أن الحرب ليست الحل، مشدداً على الحاجة إلى السلام والدبلوماسية والاحترام الكامل للقانون الدولي للخروج من هذا الوضع.