قصف إسرائيلي يستهدف المنشأة الإيرانية الوحيدة لتطوير الغواصات

صورة فضائية لمداخل أنفاق في مجمع عسكري بأصفهان - أرشيفية
26 مارس 2026 01:42

طهران (وكالات)

قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه قصف منشأة للبحث والتطوير خاصة بالغواصات والأنظمة تحت الماء في أصفهان بإيران، وألحق بها أضراراً كبيرة.
وأضاف متحدث عسكري إسرائيلي أن «هذا المركز هو المنشأة الوحيدة في إيران المسؤولة عن تصميم وتطوير الغواصات وأنظمة الدعم للبحرية الإيرانية»، مشيراً إلى أن إيران تنتج أيضاً نماذج مختلفة من المركبات غير المأهولة في هذا الموقع.
وقال المتحدث إن «هذا الهجوم يحد بشكل كبير من قدرة البحرية الإيرانية على تصنيع غواصات جديدة ومتطورة وتحديث أسطولها الحالي».
وفي سياق منفصل، قال الجيش إنه أتم موجتين من الغارات الجوية واسعة النطاق استهدفت مواقع حكومية في طهران أمس.
في المقابل، دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل أمس، بسبب إطلاق صواريخ إيرانية، بما في ذلك في تل أبيب و«حيديرا»، حيث تقع إحدى محطات الطاقة الرئيسة في إسرائيل.
وفي سياق متصل، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، أمس، على سلسلة أهداف لضربها في إيران.
وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية، فإن «الجيش الإسرائيلي تجاوز عتبة 15 ألف ذخيرة هجومية تم استخدامها داخل إيران منذ بداية الحرب، وهو رقم يفوق بأكثر من 4 أضعاف حجم الذخائر التي استُخدمت خلال حرب الأيام الاثني عشر السابقة».

