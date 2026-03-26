الأخبار العالمية

رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يُدين العدوان الإيراني

رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا يُدين العدوان الإيراني
26 مارس 2026 08:57

رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي، بتثمين كبير، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، قراراً بشأن ما ترتّب على العدوان الإيراني الإجرامي السافر على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، من تداعيات خطرة على حقوق الإنسان.

 

وثمّن معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، باسم مجالس ومجامع وهيئات الرابطة العالمية، هذا الموقف العادل من مجلس حقوق الإنسان، وإدانته القاطعة لهذا العدوان الإيراني السافر، ومطالبته بوقفه فورًا، وضمان المساءلة عنه، لا سيما في ظل ما ترتّب عليه من انتهاكات جسيمة، وتداعيات خطرة غير مسبوقة على حقوق الإنسان ليس في المنطقة فحسب، بل حول العالم، مُذكّرًا بتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يقعون ضحية الجوع الحاد نتيجة هذا العدوان الإجرامي الغاشم.

 

وجدّد فضيلته التأكيد على أن اعتماد القرار بالإجماع يمثّل رسالة واضحة للنظام الإيراني بالموقف الدولي الموحّد برفض وإدانة اعتداءاته الإجرامية بذَرائعها الزائفة.

 

المصدر: وام
رابطة العالم الإسلامي
حقوق الإنسان
إيران
