سقوط حافلة في نهر ببنجلاديش يودي بحياة 24 شخصاً

قال مسؤولون في بنجلاديش اليوم الخميس إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد سقوط حافلة ركاب تقل نحو 40 راكباً في نهر بادما في أثناء محاولتها الصعود إلى متن عبارة.
ووقع الحادث أمس الأربعاء عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة خلال الاقتراب من العبارة في داولتديا بمقاطعة راجباري، على بعد حوالي 100 كيلومتر من داكا.
وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء والدفاع المدني إن الحافلة انقلبت وغرقت على عمق تسعة أمتار تقريبا في النهر.
وذكر مسؤول في خدمة الإطفاء إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة من داخل الحافلة الغارقة.
وأضاف أنه تم تأكيد وفاة 24 شخصا حتى الآن، من بينهم امرأتان توفيتا بعد إنقاذهما.
ويخشى المسؤولون من وجود آخرين في عداد المفقودين.