سقوط حافلة في نهر ببنجلاديش يودي بحياة 24 شخصاً

قال مسؤولون في بنجلاديش اليوم الخميس إن ​24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد سقوط حافلة ركاب تقل ⁠نحو 40 راكباً في نهر ​بادما في أثناء محاولتها ​الصعود ‌إلى متن ⁠عبارة.

ووقع ​الحادث أمس الأربعاء عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة خلال الاقتراب من العبارة ‌في داولتديا بمقاطعة راجباري، على بعد ‌حوالي 100 كيلومتر من داكا.

وقالت الشرطة وإدارة ​الإطفاء والدفاع المدني إن الحافلة انقلبت وغرقت على عمق تسعة أمتار تقريبا في النهر.

وذكر مسؤول في ‌خدمة الإطفاء إن ​فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة من داخل الحافلة الغارقة.

وأضاف أنه ‌تم تأكيد وفاة 24 شخصا حتى ⁠الآن، من بينهم امرأتان توفيتا بعد ​إنقاذهما.

ويخشى المسؤولون من وجود آخرين في عداد المفقودين.