الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
إطلاق خدمة قطار جديدة بين باريس وبرلين

26 مارس 2026 12:19

من المقرر إطلاق خدمة قطار ليلي جديدة بين باريس وبرلين، حيث من المتوقع أن ينطلق أول قطار تشغله شركة السكك الحديدية الهولندية-البلجيكية "يوروبيان سليبر" من محطة "جار دو نور" في باريس متجها إلى العاصمة الألمانية اليوم الخميس.
وستعمل الخدمة ثلاث مرات أسبوعيا بين المدينتين، مع زمن رحلة يبلغ نحو 16 ساعة. واعتبارا من 13 يوليو المقبل سيكون التوقف الداخلي الوحيد للقطار في ألمانيا عند محطة هامبورج-هاربورج، كما سيتوقف القطار في مونس وبروكسل ولييج. وتتولى "يوروبيان سليبر" تشغيل مسار كانت قد أوقفته هيئة السكك الحديدية النمساوية في منتصف ديسمبر.

المصدر: وكالات
