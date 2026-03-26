حريق بقلعة تاريخية تعود للقرن الثاني عشر في وسط ألمانيا

أفراد من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
26 مارس 2026 12:08

قالت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن أجزاء من قلعة تعود إلى القرن الثاني عشر تضررت جراء حريق في ولاية تورينجن وسط ألمانيا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن فرق الإطفاء تمكنت من منع امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من قلعة "رونبورج" في بلدة فايسنزيه. واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في مبنى على ناصية ضمن القلعة، مباشرة بجوار برج مراقبة مرتفع.

وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أحد بأذى. وأضاف المتحدث أنه تم تطويق الموقع، ومن المقرر أن تبدأ التحقيقات في أسباب الحريق في وقت لاحق اليوم.

أخبار ذات صلة
«لوفتهانزا» تخطّط لتوسيع عملياتها في مطار ميونيخ
العثور على كأس كرة يد في ألمانيا بعد اختفائها

ولم يتضح في البداية حجم الأضرار التي لحقت بالقلعة، ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

وتعد القلعة، التي شيدت نحو عام 1170، واحدة من أهم نماذج العمارة الرومانسكية في ألمانيا، وفقا لمؤسسة قصور وحدائق تورينجن، التي تشير إلى أن الموقع يحتفظ بقدر نادر من النسيج المعماري الأصلي من العصور الوسطى العليا.

 

المصدر: وكالات
ألمانيا
حريق
آخر الأخبار
حلف الناتو يجري تدريبات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الناتو زاد إنفاقه العسكري بنسبة كبيرة في
اليوم 18:00
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
اليوم 17:58
ياس مول
الترفيه
مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي
اليوم 17:52
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
الرياضة
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
اليوم 17:50
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
الأخبار العالمية
نواب روس يزورون أميركا لـ"إحياء" العلاقات بين البلدين
اليوم 17:45
