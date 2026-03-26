نواب روس يزورون أميركا لـ"إحياء" العلاقات بين البلدين

كشفت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، أن عددا من البرلمانيين الروس يزورون الولايات المتحدة في محاولة لـ"إحياء" العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الركرملين لصحافيين "نأمل في أن هذه الخطوات الاختبارية الأولى ستساهم في إعادة إحياء تعاوننا الثنائي".

ويتوقع أن يلتقي البرلمانيون الروس نظراء أميركيين في واشنطن هذا الأسبوع، بحسب وسائل إعلام روسية.

ولم يجرِ برلمانيون من روسيا زيارة رسمية الى الولايات المتحدة منذ أعوام.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، لم تُفْضِ محاولات عدة لوضع حد للأزمة في أوكرانيا.

وسمّى ليونيد سلوتسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي، ثلاثة أعضاء في الوفد الروسي هم بوريس تشيرنيشوف، نائب رئيس البرلمان، والنائبان فياتشيسلاف نيكونوف وسفيتلانا يوروفا.

وأكد بيسكوف أن بوتين حدد "الخطوط العريضة" لهذه الزيارة، وأنه سيتم إطلاعه "بتفاصيل دقيقة" على حصيلة لقاءات الوفد في الولايات المتحدة.