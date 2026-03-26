الناتو زاد إنفاقه العسكري بنسبة كبيرة

أفاد تقرير لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، بأن الإنفاق العسكري للدول الأعضاء ارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي ليبلغ 574 مليار دولار أميركي في عام 2025.

ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول الحلف، البالغ عددها 32، بزيادة إنفاقها الدفاعي، داعيا أوروبا إلى تحمل المسؤولية الأساسية عن أمنها.

وأشار تقرير الناتو إلى أن كل الدول الأعضاء تجاوزت الآن الهدف المحدد بتخصيص ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو هدف تم تحديده في العام 2014 بغرض تحقيقه في مهلة أقصاها 2024. ومنذ ذلك الحين، حدد الناتو هدفا جديدا هو 5% بحلول 2035.

وقال الأمين العام للحلف مارك روته "أتوقع من أعضاء الحلف في قمة الناتو المقبلة في أنقرة أن يُظهروا أنهم يسيرون على طريق واضح وموثوق نحو تحقيق نسبة 5%".

وحققت ثلاث دول فقط هدف 3,5% العام الماضي، وهي بولندا ولاتفيا وليتوانيا. وزادت كل الدول إنفاقها العسكري العام الماضي.