"التجارة العالمية" تحذّر: النظام العالمي تغير بلا رجعة

أعلنت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، أن ​النظام متعدد الأطراف تغير جذريا وأنه بات يتعين على الدول التطلع إلى المستقبل لبحث كيفية تعديل نظام التجارة العالمي.

وأضافت، ⁠أمام وفود في افتتاح المؤتمر الوزاري الرابع ​عشر للمنظمة في ياوندي في الكاميرون "تغير النظام العالمي ​والنظام ‌متعدد الأطراف الذي كنا ⁠نعرفه ​تغيرا لا رجعة فيه. ولن نستعيده... علينا أن نتطلع إلى المستقبل".

ورغم أن 72 بالمئة من التجارة العالمية لا تزال تتم ‌بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مع تقديم ‌نمو التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لنقطة مضيئة في المشهد، قالت أوكونجو إيويلا إن النظام التجاري ​العالمي يواجه حالة ضبابية عالية.

وحددت أوكونجو إيويلا قائمة بالمشاكل التي تواجه منظمة ‌التجارة العالمية، ومنها الجمود ​في عمل هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة وغياب الشفافية في الإبلاغ عن تطبيق الدعم للأسعار.

وأضافت أن 64 دولة عضوا ​فقط قدمت ‌إخطارات ⁠بالدعم المقدم للأسعار ‌إلى منظمة التجارة ‌العالمية لعام 2025، مما يعني أن أكثر من مئة دولة ⁠لم تفعل ذلك.

وقالت للوفود "الافتقار إلى الشفافية يؤدي ​إلى انعدام الثقة، ويولد شكوكا بشأن مدى تطبيق إجراءات عادلة وحماية المنافسة".

وأضافت أن هذا ساهم في "حلقة مفرغة" من غياب الثقة تمنع الأعضاء من الاتفاق على قواعد ​وإصلاحات وتعديلات جديدة.