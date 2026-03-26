الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: على إيران أخذ التفاوض "بجدية" قبل "فوات الأوان"

تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
26 مارس 2026 18:36

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن على إيران التعامل "على محمل الجد قبل فوات الأوان" مع مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أسابيع.
وقال وزير الخارجية الباكستاني إن "محادثات غير مباشرة" تجري بين الولايات المتحدة وإيران عبر رسائل تنقلها باكستان، وإن دولا أخرى، من بينها تركيا ومصر، ⁠تدعم جهود الوساطة.
وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال ​المملوكة له، اليوم الخميس، إن ‌إيران منيت "بهزيمة عسكرية ساحقة، ولا فرصة لها للعودة"، مضيفا أنها "تتوسل" للتوصل إلى اتفاق.
ووصف المفاوضين ⁠الإيرانيين بأنهم "مختلفون جدا ​وغرباء".
وأضاف الرئيس الأميركي "من الأفضل لهم أن يتعاملوا مع الأمر على محمل الجد قريبا، قبل فوات الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك فلن يكون هناك مجال للرجوع، ولن يكون الوضع جيدا".
وقالت مصادر وتقارير إن المقترح الأميركي، ‌المؤلف من 15 بندا، ونقلته باكستان، يتضمن التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ووقف عمليات التخصيب وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية وتسليم السيطرة على مضيق هرمز ووقف تمويلها لجماعات متحالفة معها في المنطقة.

المصدر: رويترز
دونالد ترامب
الحرب
إيران
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©