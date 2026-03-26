ترامب يوجه تهديدا لإيران إذا لم توافق على اتفاق

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بمواصلة قصف إيران إذا لم توافق على إبرام اتفاق لإنهاء الهجوم الذي تتعرض له أراضيها.
وقال ترامب، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض "أمامهم الآن فرصة، أمام إيران، للتخلي نهائيا عن طموحاتهم النووية والدخول في مسار جديد.. سنرى إن كانوا يرغبون في ذلك. إن لم يفعلوا، فنحن أسوأ كوابيسهم. في الوقت نفسه، سنواصل قصفهم".
وقال ترامب إن الإيرانيين يتفاوضون مع الولايات المتحدة، ووصفهم بأنهم حريصون على إبرام اتفاق.
وأكد الرئيس الأميركي أإنه يسعى إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز ويوقف طموحات طهران العسكرية.
وألمح ترامب إلى أن الاتفاق قد لا يُكتب له النجاح في نهاية المطاف.
وقال، متحدثا عن احتمالات التوصل إلى اتفاق "لا أعرف إن كنا سنتمكن من فعل ذلك. لا أعرف إن كنا مستعدين لفعل ذلك".