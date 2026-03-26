الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يوجه تهديدا لإيران إذا لم توافق على اتفاق

ترامب متحدثا خلال اجتماع للحكومة في ​البيت الأبيض
26 مارس 2026 21:04

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بمواصلة قصف إيران​ إذا لم توافق على إبرام اتفاق لإنهاء الهجوم الذي تتعرض له ⁠أراضيها.
وقال ترامب، خلال اجتماع للحكومة في ​البيت الأبيض "أمامهم الآن فرصة، أمام ​إيران، ‌للتخلي نهائيا عن ⁠طموحاتهم ​النووية والدخول في مسار جديد.. سنرى إن كانوا يرغبون في ذلك. إن لم يفعلوا، فنحن أسوأ كوابيسهم. ‌في الوقت نفسه، سنواصل قصفهم".
وقال ترامب إن الإيرانيين ‌يتفاوضون مع الولايات ​المتحدة، ووصفهم بأنهم حريصون على إبرام اتفاق.
وأكد الرئيس الأميركي أإنه يسعى ‌إلى اتفاق ‌يفتح مضيق هرمز ويوقف طموحات طهران العسكرية.
وألمح ترامب إلى ⁠أن الاتفاق قد لا يُكتب ​له النجاح في نهاية المطاف.
وقال، متحدثا عن احتمالات التوصل إلى اتفاق "لا أعرف إن كنا سنتمكن من فعل ذلك. لا أعرف إن كنا ​مستعدين لفعل ذلك".

المصدر: رويترز
إيران
دونالد ترامب
قصف
اتفاق
مؤسسة الموانئ الكويتية: تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
