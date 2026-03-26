ترامب يوجه تهديدا لإيران إذا لم توافق على اتفاق

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بمواصلة قصف إيران​ إذا لم توافق على إبرام اتفاق لإنهاء الهجوم الذي تتعرض له ⁠أراضيها.

وقال ترامب، خلال اجتماع للحكومة في ​البيت الأبيض "أمامهم الآن فرصة، أمام ​إيران، ‌للتخلي نهائيا عن ⁠طموحاتهم ​النووية والدخول في مسار جديد.. سنرى إن كانوا يرغبون في ذلك. إن لم يفعلوا، فنحن أسوأ كوابيسهم. ‌في الوقت نفسه، سنواصل قصفهم".

وقال ترامب إن الإيرانيين ‌يتفاوضون مع الولايات ​المتحدة، ووصفهم بأنهم حريصون على إبرام اتفاق.

وأكد الرئيس الأميركي أإنه يسعى ‌إلى اتفاق ‌يفتح مضيق هرمز ويوقف طموحات طهران العسكرية.

وألمح ترامب إلى ⁠أن الاتفاق قد لا يُكتب ​له النجاح في نهاية المطاف.

وقال، متحدثا عن احتمالات التوصل إلى اتفاق "لا أعرف إن كنا سنتمكن من فعل ذلك. لا أعرف إن كنا ​مستعدين لفعل ذلك".