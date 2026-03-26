«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية

أحمد مراد (الخرطوم)

أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، أن الأوضاع الإنسانية في السودان تشهد تدهوراً خطيراً بسبب استمرار الحرب الأهلية التي أدخلت البلاد في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية وطأة على مستوى العالم.

وذكر حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاحتياجات الإنسانية في مختلف مناطق السودان لا تزال هائلة، إذ يحتاج ملايين السودانيين إلى مساعدات عاجلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والمياه، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الإغاثية المقدمة للشعب السوداني بشكل فوري وفعّال.

وأشار إلى أن الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام المنظمات الإنسانية والإغاثية، سواء الإقليمية أو الدولية، في ظل تصاعد وتيرة القتال بشكل مقلق، وارتفاع الكلفة الإنسانية، وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق عديدة.

ودعا حزام جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق، مؤكداً أن توفير حيز إنساني كافٍ يتيح لمنظمات الإغاثة العمل بأمان واستقلال ومن دون تدخل يُعد عنصراً بالغ الأهمية للوصول إلى المحتاجين بطريقة آمنة ومستدامة.

وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفذت سلسلة من الأنشطة الإنسانية لحماية ومساعدة المتضررين من النزاع في مختلف أنحاء البلاد، وركزت الاستجابة الإنسانية على تلبية الاحتياجات العاجلة، من خلال دعم الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز الخدمات الصحية، وتقديم الغذاء والمساعدات النقدية والمواد الأساسية.

وأشار حزام إلى توفير معدات وأنظمة لمعالجة المياه في الخرطوم، مما أسهم في تحسين وصول نحو 2.4 مليون شخص إلى مياه آمنة، إضافة إلى دعم مرافق المياه في مدن عدة، مما أتاح لنحو 465 ألف شخص الحصول على مياه الشرب، منوهاً بأن جهود الصليب الأحمر الدولي شملت أيضاً لمَّ شمل الأسر المشتتة، والبحث عن المفقودين، و«دعم الإدارة الكريمة للرفات البشرية»، واستعادة الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الطارئة في مختلف أنحاء البلاد.

وشدد المتحدث باسم الصليب الأحمر على أهمية توفير بيئة آمنة تتيح للمنظمات الإنسانية والإغاثية العمل باستقلالية ومن دون عوائق، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل مستدام، مؤكداً أن كل تدخل إنساني يمثِّل خطوة أساسية نحو تخفيف معاناة المتضررين، والحفاظ على كرامتهم في ظل الأزمة المتفاقمة.