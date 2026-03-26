إصابة 12 فلسطينياً باعتداءات للمستوطنين في الضفة

رام الله (الاتحاد)

أصيب 8 فلسطينيين، أمس، خلال هجمات نفذها مستوطنون متطرفون في بلدتي «حوارة» و«رامين» شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتداءات على طواقم إسعاف.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع 7 إصابات نتيجة اعتداء بالضرب خلال هجوم للمستوطنين على بلدة «رامين» شرقي طولكرم، حيث جرى علاج المصابين ميدانياً، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وفي بلدة «حوارة جنوبي» نابلس، أصيب فلسطيني عمره 49 عاماً برصاص في القدم، خلال هجوم للمستوطنين على منطقة «الحمرة»، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت الجمعية أن الجيش الإسرائيلي احتجز مركبة إسعاف واعتدى على طاقمها، قبل أن يرميها في منطقة جبلية.

كما أصيب 4 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت على خلفية إقامة بؤرة استيطانية على يد مستوطنين في قرية «بيت أميرين» بنابلس، تحت حماية من الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد به رئيس مجلس قروي «بيت إمرين» أكرم الخطيب.

وفي السياق، ​​​​​​​جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، الدعوة إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لوقف تصعيدها في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال لقائه في رام الله الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط كريستوف بيجو، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، بحسب بيان لمكتب مصطفى.