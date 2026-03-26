عدد اليوم
إجلاء 17 مريضاً من غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج

سيارات إسعاف متجهةً إلى غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري (أرشيفية)
27 مارس 2026 00:59

غزة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، تجهيز دفعة جديدة تتألف من 17 مريضاً لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري ضمن ترتيبات الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع.
وقالت الجمعية في بيان صحفي إن 17 مريضاً يرافقهم 30 شخصاً تم إعدادهم من مستشفى التأهيل الطبي التابع لها في مدينة خان يونس تمهيداً لسفرهم وذلك عقب استئناف العمل في المعبر لفترة محدودة.
وأضافت أن طواقمها أشرفت على استكمال جميع الترتيبات اللوجستية والطبية اللازمة لضمان نقل آمن للمرضى ومرافقيهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها الإنساني المتواصل لمساندة المرضى والجرحى خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في قطاع غزة ما يستدعي تسريع تحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج تخصصي خارج القطاع.
وذكرت أن فرقها ستواصل العمل على تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي بصورة منظمة وآمنة مع تقديم الرعاية والدعم اللازمين للمرضى حتى مغادرتهم.
ويأتي ذلك في وقت تتجدد فيه المخاوف من تعطل حركة السفر عبر معبر رفح بسبب القيود الإسرائيلية الأمر الذي يحد من فرص المرضى الفلسطينيين في الوصول إلى العلاج خارج قطاع غزة.

