أميركا: مادورو يمثل أمام محكمة بشأن تهريب المخدرات

مثل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية منذ اعتقاله ونقله من قبل الولايات المتحدة.

ويمثل مادورو أمام المحكمة بشأن لائحة اتهامه بتهريب المخدرات.

وتعد جلسة الاستماع، اليوم، هي المرة الأولى التي يمثل فيها مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، أمام المحكمة منذ جلسة توجيه الاتهام في يناير الماضي، والتي احتج خلالها على اعتقالهما من جانب قوات الجيش الأميركي وأعلن مادورو "أنا بريء. أنا رجل نزيه". وقد دفعت فلوريس أيضا ببراءتها.

ولا يزال الاثنان محتجزين في سجن في بروكلين منذ نحو ثلاثة أشهر بعدما اعتقلتهما قوات خاصة أميركية من مجمعهما السكني في العاصمة الفنزويلية كراكاس مطلع يناير الماضي.

ولم يتقدما بطلب للإفراج عنهما بكفالة. ولم يحدد القاضي ألفين هيلرستين بعد موعدا للمحاكمة، رغم إمكانية ذلك خلال الجلسة المقبلة.