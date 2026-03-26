العراق يرفض أي اعتداء على دول الخليج والأردن

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، رفضها لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن، فيما شددت على أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تؤكد رفض الحكومة القاطع لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية"، مشددة على أن "أمن الدول العربية الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها".

وأضاف البيان أن العراق يجدد التزامه بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناء علاقات تعاون واحترام متبادل مع دول المنطقة والعالم، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدا من التصعيد.

في هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية العراقية التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، وتبدي استعدادها الكامل لتلقي أي معلومات أو أدلة تتعلق بأي استهداف ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعمل المشترك لمعالجتها بشكل مسؤول وسريع.

وأردفت الوزارة أن "العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه للاعتداء على أي دول أخرى، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية، ومنع أي أعمالٍ قد تسيء إلى أمن واستقرار المنطقة".

ولفتت إلى أن "الحكومة تؤكد تواصلها مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع".