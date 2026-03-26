الأخبار العالمية

واشنطن و«الناتو» يعملان على صياغة موقف مشترك بشأن إيران

يوهان فاديفول
27 مارس 2026 00:59

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، إن دول حلف شمال ‌الأطلسي «الناتو» تسعى إلى التوصل لموقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن حرب إيران، مشدداً على ضرورة إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وذكر فاديفول في تصريحات من فرنسا، قبيل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع أنه «من المهم الآن التوصل إلى موقف مشترك، وبالطبع بالتعاون مع أقرب حلفائنا ‌داخل الحلف، ولا سيما الولايات المتحدة».
وأضاف فاديفول أن «هناك توافقاً مع فرنسا وبريطانيا في هذا ‌الشأن، وأن المحادثات المقررة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لها أهمية خاصة».
وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أنه يتعين فتح مضيق هرمز، وأنه يجب على القيادة الإيرانية ألا تشكل تهديداً لدول أخرى في المستقبل.

آخر الأخبار
جندي عراقي يقف في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
اليوم 01:00
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق في مبنى نشب جراء اعتداء إيراني غاشم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر
اليوم 01:00
مياه الأمطار تداهم خيام النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
اليوم 01:00
تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»
اليوم 01:00
نازحون سودانيون فروا من مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
اليوم 01:00
