واشنطن و«الناتو» يعملان على صياغة موقف مشترك بشأن إيران

برلين (وكالات)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، إن دول حلف شمال ‌الأطلسي «الناتو» تسعى إلى التوصل لموقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن حرب إيران، مشدداً على ضرورة إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وذكر فاديفول في تصريحات من فرنسا، قبيل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع أنه «من المهم الآن التوصل إلى موقف مشترك، وبالطبع بالتعاون مع أقرب حلفائنا ‌داخل الحلف، ولا سيما الولايات المتحدة».

وأضاف فاديفول أن «هناك توافقاً مع فرنسا وبريطانيا في هذا ‌الشأن، وأن المحادثات المقررة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لها أهمية خاصة».

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أنه يتعين فتح مضيق هرمز، وأنه يجب على القيادة الإيرانية ألا تشكل تهديداً لدول أخرى في المستقبل.