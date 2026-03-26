مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»

طهران (وكالات)

أعلن وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس، أمس، اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري في غارة جوية.

وقال كاتس في بيان مصور: «الليلة الماضية، وفي ضربة دقيقة وقاضية، قام الجيش الإسرائيلي بتصفية قائد بحرية الحرس الثوري، تنكسيري، إلى جانب ضباط كبار في القيادة البحرية».

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل تواصل مهاجمة أهداف تابعة للنظام الإيراني.

وأضاف أن «القوات الإسرائيلية قضت على قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري»، واصفاً إياه بالقول: «يداه ملطختان بالكثير من الدماء»، مشيراً إلى أنه قاد عملية إغلاق مضيق هرمز.

وأكد نتنياهو أن «هذه العملية تمثل مثالاً إضافياً على التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار هدف مشترك يتمثل في تحقيق أهداف الحرب».