الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو: الاعتداءات الإيرانية على السفارات والفنادق تعبِّر عن اليأس

ماركو روبيو
27 مارس 2026 00:59

واشنطن (الاتحاد)

ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، بالاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المنشآت المدنية في المنطقة، واستهدافها للسفارات والفنادق، معتبراً أن ذلك يُعبِّر عن «مرحلة اليأس» التي يمر بها النظام الإيراني بسبب نجاح العملية العسكرية الأميركية.
وقال روبيو في مداخلة خلال اجتماع وزاري عقد أمس، برئاسة ترامب، إن «الولايات المتحدة في حرب مع إيران منذ 47 عاماً وليس اليوم»، مؤكداً «أهمية الخطوة التي اتخذها الرئيس ترامب لمواجهة إيران في مهمة كان يجب أن توكل للرؤساء السابقين الذين لم يفعلوا شيئاً».
وأضاف أن «إيران تهاجم السفارات والفنادق»، متسائلاً «تصورا ما الذي سيفعلونه لو امتلكوا سلاحاً نووياً، إنهم خطر ليس على الولايات المتحدة فقط بل على العالم أجمع».
وتابع: «سندمر قدرات الصواريخ لديهم، ونحن نعكف على هذا الهدف، كما سندمر مصانع الصواريخ والمسيَّرات لديهم، كل هدف حدده الرئيس ترامب في الليلة الأولى من العملية سيتم تحقيقه».
وأعرب روبيو عن اعتقاده بأن عملية «الغضب الملحمي» كانت غاية في النجاح، وسيتذكرها التاريخ، مؤكداً أن العالم سيكون أكثر أمناً عندما يتم إنجاز المهمة في إيران.

ماركو روبيو
إيران
أميركا
الاعتداء الإيراني
وزير الخارجية الأميركي
النظام الإيراني
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©