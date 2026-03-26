روبيو: الاعتداءات الإيرانية على السفارات والفنادق تعبِّر عن اليأس

واشنطن (الاتحاد)

ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، بالاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المنشآت المدنية في المنطقة، واستهدافها للسفارات والفنادق، معتبراً أن ذلك يُعبِّر عن «مرحلة اليأس» التي يمر بها النظام الإيراني بسبب نجاح العملية العسكرية الأميركية.

وقال روبيو في مداخلة خلال اجتماع وزاري عقد أمس، برئاسة ترامب، إن «الولايات المتحدة في حرب مع إيران منذ 47 عاماً وليس اليوم»، مؤكداً «أهمية الخطوة التي اتخذها الرئيس ترامب لمواجهة إيران في مهمة كان يجب أن توكل للرؤساء السابقين الذين لم يفعلوا شيئاً».

وأضاف أن «إيران تهاجم السفارات والفنادق»، متسائلاً «تصورا ما الذي سيفعلونه لو امتلكوا سلاحاً نووياً، إنهم خطر ليس على الولايات المتحدة فقط بل على العالم أجمع».

وتابع: «سندمر قدرات الصواريخ لديهم، ونحن نعكف على هذا الهدف، كما سندمر مصانع الصواريخ والمسيَّرات لديهم، كل هدف حدده الرئيس ترامب في الليلة الأولى من العملية سيتم تحقيقه».

وأعرب روبيو عن اعتقاده بأن عملية «الغضب الملحمي» كانت غاية في النجاح، وسيتذكرها التاريخ، مؤكداً أن العالم سيكون أكثر أمناً عندما يتم إنجاز المهمة في إيران.