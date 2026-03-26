السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد، أمس، عن تعرض رعاياها وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في العراق لهجمات واسعة من ميليشيات موالية لإيران.

وقالت السفارة في تحذير أمني عبر منصة «إكس»: «قامت ميليشيات إرهابية موالية لإيران بشن هجمات واسعة على مواطنين أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

وأضافت: «يُنصح الأميركيون بمغادرة العراق فورا». وتابعت: «لا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق مفتوحة، رغم إصدار أمر بالمغادرة، وذلك لمساعدة المواطنين الأميركيين داخل العراق».

ودعت السفارة إلى عدم التوجه إلى مقرها في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل، بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية.

ودعت الولايات المتحدة مراراً عبر تحذيرات أمنية رعاياها في العراق إلى مغادرته فوراً، على خلفية الحرب على إيران.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في أحد قواطع الجيش بمحافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن «القوات العراقية رصدت طائرة مسيرة مجهولة تحلق على مستوى منخفض ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء الرابع والأربعين، وتعاملت معها بشكل مهني وسريع، وتم إسقاط الطائرة في قرية الفاخرة دون تسجيل أية خسائر».