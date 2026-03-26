5 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
27 مارس 2026 00:59

بيروت (الاتحاد)

قتل 5 أشخاص، أمس، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن 3 أشخاص قتلوا جراء غارة استهدفت محلة «صف الهوا» في مدينة «بنت جبيل». فيما قتل شخصان في غارة ثانية استهدفت مبنى سكنياً وتجارياً في حي «المعاقيل» ببلدة «كفر رمان»، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفق المصدر نفسه.
وأضافت الوكالة أن فرق الدفاع المدني والإسعاف، بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني وفرق طبية أخرى، عملت على انتشال الجثامين وعدد من المصابين من تحت الأنقاض.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين إضافيتين استهدفتا بلدتي «مجدل زون» و«شقرا» في قضاء صور جنوبي لبنان. كما ذكرت الوكالة أن فرق الدفاع المدني في صور تلقت اتصالات من الجانب الإسرائيلي تطلب إبلاغ أهالي بلدات «معروب وطيرفلسيه وبرج الشمالي وديركيفا» بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الليطاني. وشملت الغارات بلدات «جبال البطم، وبنت جبيل، وصديقين، وعيناثا»، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.

