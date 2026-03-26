الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على الإمارات

مقر وزارة الخارجية الأردنية
26 مارس 2026 23:53

أدان الأردن، بأشد العبارات، الاعتداء الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسفر عن مقتل شخصين من الجنسية الباكستانية والهندية، وإصابة مواطن أردني، ومواطن إماراتي، وشخص يحمل الجنسية الهندية، نتيجة سقوط شظايا في أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان اليوم، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
الأردن
الإمارات
إدانة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©