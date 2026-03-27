الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
غلق المدارس وانقطاع الكهرباء جراء الثلوج في بعض دول البلقان

27 مارس 2026 15:57

أدت الرياح العاصفة والأمطار والثلوج إلى إغلاق المدارس، وانقطاع الكهرباء عن الآلاف في أجزاء من سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة، اليوم الجمعة.

كما أدى الطقس السيء إلى عرقلة حركة المرور وسد الطرق في المنطقة.

وأصدرت السلطات إنذارات من الطقس السيء لعشرات البلديات في شمال وشمال غرب سلوفينيا فيما وصلت سرعة الرياح لـ141 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق، بحسب شبكة "أر تي في إس إل أو".

 

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 15 ألف شخص في المناطق المتضررة.

وقالت شبكة "آر تي في إس إل أو"، إنه جرى تسجيل أحوال جوية "شتوية" بهطول ثلوج حتى في المناطق المنخفضة في جنوب البلد الواقع في منطقة الألب.

وفي كرواتيا المجاورة، اجتاحت الرياح العاصمة زغرب عصر الخميس وبعد منتصف الليل، حيث اقتلعت الأشجار وألحقت أضراراً بخطوط الترام بالمدينة والأسطح. كما علقت السلطات الفصول الدراسية اليوم الجمعة، في المدارس الابتدائية والثانوية بسبب الطقس السيء.

وبالمثل، جرى غلق الطرق في شمال غرب البوسنة أمام المركبات الثقيلة جراء هطول الثلوج. وأدت المشاكل مع إمدادات الكهرباء وهطول الثلوج السلطات المحلية إلى تعليق الفصول الدراسية حتى تحسن الوضع.

المصدر: وكالات
