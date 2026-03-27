الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأردن: إيران استهدفت أراضينا بثلاثة صواريخ خلال 24 ساعة

شعار القوات المسلحة الأردنية
27 مارس 2026 17:54

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة أن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين ودمرهما، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ سقط شرقي المملكة.
من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

المصدر: وكالات
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان
