الأخبار العالمية

مجموعة السبع تدعو لوقف استهداف البنية التحتية الحيوية

وزراء خارجية مجموعة السبع
27 مارس 2026 19:20

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم ​الجمعة، إلى وقف فوري لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ⁠في إطار التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.
وفي ​بيان مشترك صدر ​في ‌اليوم الثاني من ⁠اجتماع ​للمجموعة في فرنسا، الدولة المضيفة لهذا العام، أكد الوزراء على أهمية ‌تقليل تأثير النزاع على الشركاء ‌الإقليميين والسكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجاء في البيان "لا تبرير مطلقا للاستهداف المتعمّد للمدنيين في النزاعات المسلّحة وللهجمات على المقرّات الدبلوماسية".
وقال الوزراء، في البيان "ركزنا على أهمية الشراكات المتنوعة والتنسيق ودعم المبادرات، بما في ذلك التخفيف ‌من الصدمات على ​الاقتصاد العالمي، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة والأسمدة والتجارة، والتي ​لها ‌تداعيات ⁠مباشرة ‌على مواطنينا".
وأكّد الوزراء، في بيانهم "الضرورة القصوى لاستعادة حرية الملاحة وأمانها في مضيق هرمز بشكل دائم". 
وخلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى توافق "كبير جدّا في أوساط المجتمع الدولي للحفاظ على مصلحة مشتركة هي حرّية الملاحة".
وقال بارو، الذي ترأس الاجتماع "من غير الوارد بتاتا العيش في عالم تكون فيه المياه الدولية مغلقة أمام الملاحة".
وأعلن أن الوزراء اتّفقوا "من حيث المبدأ على عقد اجتماع بين وزراء خارجية مجموعة السبع ونظرائهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وتضم مجموعة الدول السبع كلا من: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، بالإضافة ​إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز
