عدد اليوم
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
28 مارس 2026 00:51

إسلام أباد (الاتحاد)

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الجيش استأنف عملياته ضد أفغانستان بعد توقف مؤقت، مما قضى على الآمال في التوصل إلى ‌وقف إطلاق نار دائم، وذلك بعد أن اندلعت الشهر الماضي أسوأ اشتباكات بين باكستان وأفغانستان منذ سنوات، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة في كلا الجانبين.
وأكدت باكستان أنها تستهدف بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين، حسب تعبيرها.
وأُعلن عن وقف مؤقت للأعمال القتالية بمناسبة عيد الفطر، وهو ما قالت إسلام أباد إنه جاء بناء على طلب من عدة دول عربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي: «انتهت الهدنة في منتصف ليل 23/24 مارس، على ما أعتقد، مضيفاً أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف، وحتى تراجع حكومة أفغانستان ما ‌أسماه أولويتها الخاطئة المتمثلة في دعم البنى التحتية الإرهابية.
وتتهم إسلام أباد حكومة أفغانستان بإيواء ودعم مسلحين ينفذون هجمات داخل ‌باكستان. 
وتوقفت حركة التجارة عبر المعابر الحدودية الرئيسة بين البلدين الجارين منذ أن شن الجيش الباكستاني أولى غاراته الجوية في أكتوبر الماضي.
وقال مسؤولون إن معبر طورخم الحدودي في شمال غرب باكستان فُتح مؤقتاً، الخميس، لتمكين مئات اللاجئين الأفغان ‌من ‌العودة إلى ديارهم.
وكانت وزارة ​الخارجية الأميركية، قالت أمس، قالت إنها تدعم «حق باكستان في الدفاع عن نفسها»، وذلك إثر تصاعد التوترات بين البلدين الجارين وبعد أن ذكرت إسلام آباد ⁠أنها في «حرب مفتوحة» مع كابول.  وقال المتحدث إن واشنطن على علم بتصاعد التوترات واندلاع القتال بين باكستان وأفغانستان، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية ‌تستخدم ‌أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجماتها ضد باكستان.
ونشبت أحدث موجة من الاشتباك بعد ضربات جوية باكستانية ⁠على أهداف في أفغانستان في فبراير الماضي، ما دفع إلى شن هجمات انتقامية ⁠أفغانية ‌على الحدود، وصعد من توتر قائم منذ فترة طويلة، بسبب اتهام باكستان لأفغانستان بإيواء مسلحين، وهو ما ‌تنفيه كابول.
وأبلغ الجانبان عن خسائر في ​القتال، الذي وصفه وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف بأنه «حرب مفتوحة»، فيما أبدت الحكومة الأفغانية استعدادها للتفاوض، ​بعد أن قصفت باكستان ⁠قواتها في المدن الكبرى.

