«أونسميل»: خريطة الطريق الأممية الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية

تونس (وكالات)

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «اونسميل»، أمس، أن خريطة الطريق المقدمة لمجلس الأمن هي الإطار الوحيد المعتمد لحل الأزمة الليبية.

وذكرت البعثة في بيان أن خريطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025 تظل الإطار المعتمد لمشاركة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا.

وأعربت في هذا المجال عن قلقها إزاء الاستخدام غير المصرح به لشعاراتها في إطار مبادرة سياسية يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشددة على أن ذلك يخلق نطباعاً مضللاً بوجود صلة أو تأييد أممي لهذه الأنشطة.

ودعت البعثة جميع مستخدمي وسائل التواصل إلى التحقق من المعلومات من خلال المصادر الرسمية قبل تداولها محذرة من نشر أي محتوى غير دقيق يسهم في إحداث الارتباك وتقويض الثقة وزيادة حدة التوترات.