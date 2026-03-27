الولايات المتحدة تتوقع موعدا لنهاية حرب إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تستمر حرب إيران أسابيع، لا أشهر، وإن واشنطن بوسعها تحقيق جميع أهدافها دون الاستعانة بقوات برية.

وذكر روبيو لصحفيين، ​بعد اجتماع مع نظرائه من مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، أن واشنطن "تسير حسب الخطة أو تسبقها في تلك العملية"، ومن المتوقع أن تنهيها في الوقت المناسب، وهي مسألة "أسابيع، لا أشهر".

وأضاف روبيو "عندما ننتهي منهم، خلال الأسبوعين المقبلين، سيكونون في أضعف حالاتهم في تاريخهم الحديث".

وعلى الرغم من قوله إن بوسع واشنطن تحقيق أهدافها دون قوات برية، فقد أقر بأنها ستنشر بعضها في المنطقة "لمنح الرئيس أكبر قدر من الخيارات وأكبر فرصة لتعديل الخطط الطارئة في حال حدوثها".

وأكد الوزير الأميركي أنه أحرز تقدما مع وزراء جارجية مجموعة السبع في معارضة التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح روبيو أنه وجد "تأييدا واسعا" بين المشاركين في الاجتماع للتصدي لهذا التوجه الإيراني الذي وصفه بأنه "ليس غير قانوني فحسب، بل أيضا غير مقبول، ويشكل خطرا على العالم، ومن المهم أن يكون لدى العالم خطة لمواجهته".