السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الولايات المتحدة تتوقع موعدا لنهاية حرب إيران

روبيو يدلي بتصريح بعد مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع
27 مارس 2026 21:24

 قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تستمر حرب إيران أسابيع، لا أشهر، وإن واشنطن بوسعها تحقيق جميع أهدافها دون الاستعانة بقوات برية.
وذكر روبيو لصحفيين، ​بعد اجتماع مع نظرائه من مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، أن واشنطن "تسير حسب الخطة أو تسبقها في تلك العملية"، ومن المتوقع أن تنهيها في الوقت المناسب، وهي مسألة "أسابيع، لا أشهر".
وأضاف روبيو "عندما ننتهي منهم، خلال الأسبوعين المقبلين، سيكونون في أضعف حالاتهم في تاريخهم الحديث". 
وعلى الرغم من قوله إن بوسع واشنطن تحقيق أهدافها دون قوات برية، فقد أقر بأنها ستنشر بعضها في المنطقة "لمنح الرئيس أكبر قدر من الخيارات وأكبر فرصة لتعديل الخطط الطارئة في حال حدوثها".
وأكد الوزير الأميركي أنه أحرز تقدما مع وزراء جارجية مجموعة السبع في معارضة التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
وأوضح روبيو أنه وجد "تأييدا واسعا" بين المشاركين في الاجتماع للتصدي لهذا التوجه الإيراني الذي وصفه بأنه "ليس غير قانوني فحسب، بل أيضا غير مقبول، ويشكل خطرا على العالم، ومن المهم أن يكون لدى العالم خطة لمواجهته".

