السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يقصف منشآت نووية في إيران

آثار قصف على إيران
27 مارس 2026 21:42

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف مفاعل آراك النووي العامل بالمياه الثقيلة في وسط إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي (...) استهدف مفاعل المياه الثقيلة في آراك بوسط إيران"، مضيفا أنه "موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية".
كما أكد أنه استهدف منشأة لمعالجة اليورانيوم في يزد بوسط إيران.
وقال الجيش، في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي (...) استهدف قبل وقت قصير منشأة لمعالجة اليورانيوم تقع في يزد بوسط إيران"، واصفا الموقع بأنه "منشأة فريدة في إيران تُستخدم لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم".

واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
المصدر: وكالات
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
28 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
28 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
28 مارس 2026
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
28 مارس 2026
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
28 مارس 2026
