الجيش الإسرائيلي يقصف منشآت نووية في إيران

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف مفاعل آراك النووي العامل بالمياه الثقيلة في وسط إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي (...) استهدف مفاعل المياه الثقيلة في آراك بوسط إيران"، مضيفا أنه "موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية".

كما أكد أنه استهدف منشأة لمعالجة اليورانيوم في يزد بوسط إيران.

وقال الجيش، في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي (...) استهدف قبل وقت قصير منشأة لمعالجة اليورانيوم تقع في يزد بوسط إيران"، واصفا الموقع بأنه "منشأة فريدة في إيران تُستخدم لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم".