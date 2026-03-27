«وزراء خارجية السبع»: ضرورة استعادة حرية الملاحة الآمنة دون عوائق في مضيق هرمز

جانب من المشاركين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع (رويترز)
28 مارس 2026 00:51

باريس (الاتحاد، وكالات)

طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، أمس، إيران بوقف فوري للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في دول المنطقة، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي مبرر للاستهداف المتعمد للمدنيين.
وفي بيان مشترك تم التوافق عليه باليوم الثاني من اجتماع المجموعة في فرنسا، التي تستضيف الدورة الحالية، أكد الوزراء على أهمية الحد من تأثير النزاع على شركاء المنطقة والسكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وقال الوزراء في البيان: «ركزنا على أهمية تنوع الشراكات والتنسيق ودعم المبادرات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التخفيف من الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد الاقتصادية وقطاع الطاقة والأسمدة والتجارة، والتي لها تأثيرات مباشرة على مواطنينا».
كما شدّد الوزراء على أنه لا يمكن تبرير الاستهداف المتعمد للمدنيين، مؤكدين ضرورة استعادة حرية الملاحة الآمنة ودون عوائق في مضيق هرمز. 
وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إنه لا يوجد أي خلاف مع الولايات المتحدة بشأن إيران، وذلك خلال حديثه للصحافيين على هامش اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا، مؤكداً أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية أو تشكل تهديداً إقليمياً.
وأضاف: «ولهذا السبب ناقشنا ​هذه القضايا بتفصيل⁠دقيق، ‌ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق، لم ‌يكن هناك، ولا يوجد أي طلب من الولايات المتحدة، ​خاصة لنا، لتقديم مساهمة عسكرية قبل انتهاء الأعمال ‌القتالية»، وتابع: «توصلنا إلى أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن إيران».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في ختام الاجتماع، إنه لا يريد التحدث نيابة عن نظيره الأميركي ماركو روبيو، لكنه أشار إلى أن الهدف من سياسات الولايات المتحدة هو تدمير القدرات الباليستية لإيران.

