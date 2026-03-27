بوتين: لا مانع من التقارب بين روسيا ودول أوروبية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لا ترفض العودة إلى التقارب مع الدول الأوروبية، مؤكداً أن موسكو لم تغلق الباب أمام تطوير العلاقات مع الغرب.

جاء هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث نقلت رئاسة الجمهورية عن بوتين قوله "لم نرفض أبداً تطوير هذه العلاقات ولا استعادة هذه العلاقات".

وعاد بوتين ليؤكد أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى عام 2014، حين أطيح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على خلفية احتجاجات شعبية.

ووصف ما حدث بأنه "انقلاب" دعمته عواصم غربية، معتبراً أنه كان الشرارة التي أشعلت "سلسلة الأحداث المأساوية التي لا تزال تتواصل في أوكرانيا حتى اليوم".