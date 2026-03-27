الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف اعتداءاتها واحترام حقوق شعبها

جنيف (الاتحاد)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، إلى إيقاف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج فيما طالب طهران بوقف اعتداءاتها على دول الجوار واحترام حقوق الإنسان لشعبها.

كما دعا تورك في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقدت في جنيف، إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات باعتبارها «الطريق الوحيد نحو حل دائم».

وشدد تورك على أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بلغ مستويات خطرة، محذراً من خطر اتساع رقعة النزاع وتفاقم معاناة المدنيين داخل الدول المعنية وخارجها إضافة إلى التداعيات الاقتصادية التي من شأنها أن تفاقم الفقر والجوع وتزيد من نقص الأدوية والوقود.

كما أعرب تورك عن مخاوفه الجدية إزاء الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان اللذين يضعان حماية المدنيين في صميمهما.

وشدد على أن «قوانين الحرب وضعت لحماية المدنيين بما في ذلك الأطفال والمنشآت التعليمية».