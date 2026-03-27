«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً

جنيف (الاتحاد)

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، أن أكثر من 370 ألف طفل اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال ثلاثة أسابيع فقط أي بمعدل يناهز 19 ألف طفل يومياً في حركة نزوح «مفاجئة وفوضوية»، واصفة التكلفة الإنسانية للتصعيد بـ«الصادمة» حيث قتل ما لا يقل عن 121 طفلاً وأصيب 395 آخرون.

وقال ممثل «يونيسف» في لبنان ماركولويجي كورسي متحدثاً عبر وسيلة التواصل المرئي من بيروت خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، إن نحو 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أن أكثر من مليون شخص فقدوا مساكنهم.

وأضاف كورسي أن أكثر من 135 ألف نازح يقيمون في مئات مراكز الإيواء معظمها مكتظة في ظل تدهور متزايد للخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال بشكل خاص، حيث أدت الأضرار في البنية التحتية إلى انقطاع المياه في مناطق عدة كما تحولت مئات المدارس إلى ملاجئ ما تسبب في تعطل تعليم أكثر من 115 ألف طالب بشكل مفاجئ.

من جانبها أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري أن نحو 620 ألف امرأة وفتاة أجبرن على النزوح منذ بداية مارس أي ما يعادل ربع النساء والفتيات في البلاد وأكثر من نصف إجمالي النازحين.

بدورها حذرت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، من تدهور الوضع الإنساني بسرعة نتيجة الضربات المتواصلة وأوامر الإخلاء التي أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح خلال أسابيع قليلة.

وأوضحت بيلينغ أن تدمير الجسور في الجنوب أدى إلى عزل عشرات الآلاف من السكان ما يعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.

وفي هذا السياق طالبت ممثلة المفوضية السامية المجتمع الدولي بتوفير أكثر من 60 مليون دولار لتمويل برامج الاستجابة الإنسانية العاجلة المشتركة بين الوكالات الأممية في لبنان.

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح أمس، سلسلة غارات استهدفت بلدات كفررمان والقليلة وأطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية الرسمية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مداخل بلدة بيت ليف وأطراف بلدات دبل والقوزح والناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان.

كما أفادت الوكالة بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف فجراً منزلاً في بلدة كفررمان الجنوبية، في حين تعرض عدد من قرى القطاع الغربي لقصف مدفعي مركز، وطالت الغارات الجوية فجراً منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووجه الجيش الإسرائيلي صباح أمس إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرية سجد في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، قتل 3 أشخاص وجُرح اثنان آخران، أمس، في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبلدة البزالية شرقي لبنان.